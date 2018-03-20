Cambridge Analytica согласилась открыть доступ к серверам для экспертизы

НЬЮ-ЙОРК , 19 марта. / ТАСС /. Британская аналитическая компания Cambridge Analytica дала согласие на проведение полной проверки своих серверов и систем на предмет подтверждения факта удаления персональных данных пользователей социальной сети Facebook. Об этом сообщила в понедельник сама американская компания.

Она уточнила, что наняла фирму Stroz Friedberg, специализирующуюся на экспертизе цифровой информации. «Cambridge Analytica согласилась подчиниться и предоставить этой фирме полный доступ к своим серверами и системам», — уточнили в Facebook, добавив, что аналогичные предложения были направлены профессору психологии Александру Когану и бывшему сотруднику британской компании Стивену Уайли.

"Коган дал вербальное согласие на это, Уайли пока что отказывается", — говорится в заявлении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.