Полноценный Instagram для Mac? Ну почти

Прежде чем фанаты селфи и фотографий еды начнут отстаивать позицию, что Instagram это сугубо мобильный продукт, мы скажем, что полностью с этим согласны. Но лично нам время от времени куда удобней работать с соцсетями, не отходя от компьютера, и Instagram в этом плане является неприятным исключением. Однако есть способ сделать так, чтобы любимая «инста» с успехом завелась на Mac, причем с почти полной функциональностью.

Чтобы этого добиться, необходимо скачать и установить приложение под названием Poster. Это неофициальный клиент Instagram, который использует API сервиса и позволяет не только просматривать фотографии и ставить лайки, но также создавать собственные посты.

Разумеется, в Poster присутствует ряд ограничений по сравнению с мобильной версией, и на них мы остановимся поподробней. При создании записи вы можете только загружать фотографии с компьютера, но не пользоваться встроенной камерой. Для обработки снимков предусмотрены фильтры и возможность поворачивать картинку и выбирать ориентацию. Более продвинутое редактирование с настройкой яркости и контрастности, виньетированием и т. д. пока не доступно.

В Poster имеется возможность просматривать истории пользователей и даже создавать свои. Однако опять же: только из фотографий с компьютера и только с возможностью добавлять текст к истории.

Все остальные функции Instagram в приложении Poster поддерживаются, поэтому если вы ждали выхода такого клиента под Mac, советуем обратить внимание. Тем более, что это бесплатно.

Скачать Poster