Facebook выпустит автономный VR-шлем Oculus Go в мае

Facebook планирует начать продажи шлема виртуальной реальности Oculus Go сразу после конференции Facebook F8, которая пройдёт 1 мая в Сан-Хосе. Эту информацию опубликовало издание Variety, ссылаясь на знакомые с планами компании источники.

Facebook представила автономный шлем виртуальной реальности Oculus Go в рамках конференции Oculus Connect, которая состоялась в октябре 2017 года. Гарнитура получила дисплей с разрешением 2560х1440 точек и может работать без подключения к компьютеру или смартфону. На CES 2018 стало известно, что в создании Oculus Go принимают участие Xiaomi и Qualcomm

Рекомендованная цена версии с 32 ГБ памяти составит 199 долларов. Кроме того, производитель обещает выпустить модель с 64 ГБ памяти.