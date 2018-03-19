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Facebook выпустит автономный VR-шлем Oculus Go в мае
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Facebook выпустит автономный VR-шлем Oculus Go в мае 

Игромания.ру 4 часа назад
Фото: Игромания.ру
Facebook планирует начать продажи шлема виртуальной реальности Oculus Go сразу после конференции Facebook F8, которая пройдёт 1 мая в Сан-Хосе. Эту информацию опубликовало издание Variety, ссылаясь на знакомые с планами компании источники.
Facebook представила автономный шлем виртуальной реальности Oculus Go в рамках конференции Oculus Connect, которая состоялась в октябре 2017 года. Гарнитура получила дисплей с разрешением 2560х1440 точек и может работать без подключения к компьютеру или смартфону. На CES 2018 стало известно, что в создании Oculus Go принимают участие Xiaomi и Qualcomm.
Рекомендованная цена версии с 32 ГБ памяти составит 199 долларов. Кроме того, производитель обещает выпустить модель с 64 ГБ памяти.
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