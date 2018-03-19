Fortune: главная проблема Facebook — в высокомерии соцсети

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В середине марта социальная сеть Facebook заблокировала компанию Cambridge Analytica, которая анализирует данные в соцсетях и разрабатывает стратегические коммуникации избирательным кампаниям. О том, как решение о блокировке демонстрирует одну из основных проблем социальной сети, рассказали авторы Fortune Роберт Хакетт и Адам Лашински.

Британская Cambridge Analytica собирала информацию о пользователях Facebook с нарушением правил социальной сети. По данным The New York Times, в Facebook в течение недели преуменьшали объем данных, которые находились у британской компании. Затем Facebook изменили отношение к ситуации: адвокат компании назвал действия Cambridge Analytica мошенничеством и пообещал предпринять любые шаги, чтобы британская компания полностью удалила информацию.

Однако такое поведение в подобной ситуации — шаблон для социальной сети. Так, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг называл «сумасшедшими» слова о том, что Facebook использовали россияне, чтобы повлиять на результаты выборов американского президента. Когда он узнал, что произошло, он пообещал исправить работу соцсети.

Fortune

«Среди многих проблем Facebook — высокомерие соцсети. Ее представители предполагают, что они правы, оскорбляются на любые другие предположения, а затем искренне обещает исправить всё, что было сломано».

В феврале 2018 года бывшие сотрудники Google и Facebook основали организацию «Центр гуманных технологий» (Center for Humane Technology), целью которой стала борьба с негативным влиянием технологий на жизнь людей. По словам основателей организации, в руках Google и Facebook находятся самые мощные технологии в мире, а компании пользуются этим, чтобы влиять на людей.

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А в марте стало известно, что сооснователь и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг продал акции соцсети на $500 млн Вырученные деньги предприниматель направит в благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative.

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