Стартап AppFollow привлек €750 тысяч от финского фонда Vendep Capital

Сделка была заключена 14 февраля 2018 года. Полученную фондом долю в AppFollow не раскрывают.

AppFollow появился в 2014 году. Сервис следит за изменениями приложений в магазинах и присылает отчеты через электронную почту или Slack. Также AppFollow помогает с ASO и конкурентным анализом мобильных приложений. Пользователь может настроить интеграции со Slack, HipChat, Trello или Zendesk, все обновления направляются в выбранный пользователем канал.

При помощи AppFollow можено следить за любыми приложениями в App Store, Google Play, Windows Store, Amazon Appstore и Mac App Store. Среди клиентов сервиса — HeadHunter, «Островок», «Яндекс» «БинБанк» , «ВКонтакте», «Сбербанк» и другие компании.