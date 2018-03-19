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Стартап AppFollow привлек €750 тысяч от финского фонда Vendep Capital
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Стартап AppFollow привлек €750 тысяч от финского фонда Vendep Capital 

RB.ru 7 часов назад
Сделка была заключена 14 февраля 2018 года. Полученную фондом долю в AppFollow не раскрывают.
AppFollow появился в 2014 году. Сервис следит за изменениями приложений в магазинах и присылает отчеты через электронную почту или Slack. Также AppFollow помогает с ASO и конкурентным анализом мобильных приложений. Пользователь может настроить интеграции со Slack, HipChat, Trello или Zendesk, все обновления направляются в выбранный пользователем канал.
При помощи AppFollow можено следить за любыми приложениями в App Store, Google Play, Windows Store, Amazon Appstore и Mac App Store. Среди клиентов сервиса — HeadHunter, «Островок», «Яндекс», «БинБанк», «ВКонтакте», «Сбербанк» и другие компании.
Ранее, в феврале 2015 года, AppFollow прошел в пятый набор акселератора ФРИИ, отдав фонду долю в 7%. Через несколько месяцев основатели проекта выкупили долю у ФРИИ. Проект также прошел программу финского акселератора Startup Sauna, а в середине 2016 года привлек конвертируемый заем на $200 тысяч.
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