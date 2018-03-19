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Google будет продвигать в поиске конкурентов Amazon
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Google будет продвигать в поиске конкурентов Amazon 

Ведомости 7 часов назад
Интернет-компания Google создает платный сервис для ритейлеров Shopping Actions для продвижения их товаров в своем поиске, сообщило агентство Reuters. По его данным, в разработке сервиса участвуют такие крупные компании, как Target, Walmart, Home Depot и Costco.
Суть проекта в том, что по поисковому запросу пользователю будет предлагаться продукция именно этих компаний, а также их программы лояльности. Google, пишет Reuters, отмечает резкий рост запросов вида «где купить это?», в том числе на поиск по изображению. Сейчас большинство таких запросов, закончившихся покупками, отбирает себе Amazon, говорят аналитики. Компании-участники программы Google будут платить только процент с совершенных покупок.
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