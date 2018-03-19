Пользователей Android предупредили о вирусе-перехватчике

Компания Symantec обнаружила новую версию вируса Fakebank: теперь он может перехватывать звонки в банки пользователей Android, пишет «Коммерсант»

Действие вредоносной программы распространяется как на исходящие, так и на входящие звонки. Когда пользователь звонит в банк, вызов перенаправляется на номер злоумышленников, которые могут распорядиться полученными данными в мошеннических целях. Исходящие вызовы злоумышленников вирус маскирует под звонок из банка.

Вирус распространяется через приложения. На данный момент от него более всего пострадали клиенты корейских банков. Чтобы не подхватить вирус, в Symantec советуют регулярно обновлять программное обеспечение телефона и не загружать приложения из непроверенных источников.