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Пользователей Android предупредили о вирусе-перехватчике
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Пользователей Android предупредили о вирусе-перехватчике 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Reuters
Компания Symantec обнаружила новую версию вируса Fakebank: теперь он может перехватывать звонки в банки пользователей Android, пишет «Коммерсант».
Действие вредоносной программы распространяется как на исходящие, так и на входящие звонки. Когда пользователь звонит в банк, вызов перенаправляется на номер злоумышленников, которые могут распорядиться полученными данными в мошеннических целях. Исходящие вызовы злоумышленников вирус маскирует под звонок из банка.
Вирус распространяется через приложения. На данный момент от него более всего пострадали клиенты корейских банков. Чтобы не подхватить вирус, в Symantec советуют регулярно обновлять программное обеспечение телефона и не загружать приложения из непроверенных источников.
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