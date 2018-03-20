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Android P не будет поддерживать старые приложения
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Android P не будет поддерживать старые приложения 

Android Insider 4 часа назад
Фото: Android Insider
Приложения, изначально разработанные с использованием API Android 4.1 и более старых версий, не будут поддерживаться на устройствах под управлением Android P. Об этом сообщают участники программы предварительного тестирования, получившие доступ к дебютной сборке Developer Preview.
При попытке установить на устройство приложение, несовместимое с новой ОС, на экране появится уведомление с соответствующим содержанием: «Это приложение было создано для более ранней версии Android и может работать некорректно. Проверьте наличие обновлений или обратитесь к разработчику».
На данный момент минимальная версия API, поддерживаемая Android P, имеет номер v17. Он соответствует Android 4.2 Jelly Bean. Если предупреждение о несовместимости не исчезнет в будущих сборках, это может означать, что Google решила провести ревизию в Google Play, освободив каталог от устаревших приложений.
Основная причина наметившейся зачистки магазина приложений заключается в желании Google заставить создателей ПО обновить его в соответствии с новыми требованиями к энергоэффективности. Например, добавить поддержку режима экономии энергии Doze, снижающего расход энергии.
Обсудить ограничение Android P можно в нашем официальном телеграм-чате.
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