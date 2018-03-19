Компания Microsoft готовит к выпуску ОС Windows с искусственным интеллектом

Следующее обновление ОС Windows 10 от Microsoft будет включать новую платформу Windows ML, благодаря которой разработчики смогут наделять свои приложения функциями искусственного интеллекта. Новая ИИ-платформа будет работать как на ПК, так и на ноутбуках. Кроме того, она будет поддерживаться устройствами Интернета вещей, дата-центрами и AR-очками.

Функции на основе ИИ уже используются в продуктах Microsoft. Предшествующее крупное обновление «десятой» Windows включало в себя «умную» антивирусную защиту с привлечением искусственного интеллекта. Система искусственного интеллекта также используется в пакете Office 365 и системе Windows Hello.

Новая ОС Windows 10 должна появиться в первых числах апреля. Предполагается, что новая версия получит название Spring Creators Update. Помимо указанного нововведения, обновление привнесет в платформу турборежим High-Performance, который заставит компьютер работать производительнее. Будет добавлено и упрощенное подключение Bluetooth-устройств, функция Nearby Share для быстрого обмена файлами и так называемая «хроника» Timeline.