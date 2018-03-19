Ещё
Компания Microsoft готовит к выпуску ОС Windows с искусственным интеллектом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Компания Microsoft готовит к выпуску ОС Windows с искусственным интеллектом 

Gizmonews 9 часов назад
Фото: Gizmonews
Следующее обновление ОС Windows 10 от Microsoft будет включать новую платформу Windows ML, благодаря которой разработчики смогут наделять свои приложения функциями искусственного интеллекта. Новая ИИ-платформа будет работать как на ПК, так и на ноутбуках. Кроме того, она будет поддерживаться устройствами Интернета вещей, дата-центрами и AR-очками.
Функции на основе ИИ уже используются в продуктах Microsoft. Предшествующее крупное обновление «десятой» Windows включало в себя «умную» антивирусную защиту с привлечением искусственного интеллекта. Система искусственного интеллекта также используется в пакете Office 365 и системе Windows Hello.
Новая ОС Windows 10 должна появиться в первых числах апреля. Предполагается, что новая версия получит название Spring Creators Update. Помимо указанного нововведения, обновление привнесет в платформу турборежим High-Performance, который заставит компьютер работать производительнее. Будет добавлено и упрощенное подключение Bluetooth-устройств, функция Nearby Share для быстрого обмена файлами и так называемая «хроника» Timeline.
Gizmonews: последние новости
Представлено устройство с голографическим помощником Samsung Пользователи Android-смартфонов смогут оценить сервис Google Lens «Яндекс» открыл доступ к «Алисе» сторонним разработчикам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина486
«Газпром» простился с Южным газовым коридором6
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»164
Германия нашла замену российскому газу556
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение