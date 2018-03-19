Абонентам «МегаФона» вернули доступ к музыке в соцсетях

С понедельника абонентам «МегаФона», подключившимся на тариф «Включайся! Слушай», будет без ограничений доступна музыка в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» через музыкальное приложение BOOM.
Как известно, «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили длительность фонового прослушивания музыки при заблокированном экране до 30 минут в сутки. Снятие этих ограничений обходится сейчас в 149 рублей в месяц.
Для новых же абонентов тарифа «Включайся! Слушай» доступны все опции, в том числе безграничное прослушивание треков онлайн, сохранение музыки для прослушивания без доступа в интернет, доступ к музыкальным чартам и новинкам.
За 500 рублей в месяц (в Москве и Подмосковья) в тариф также включен пакет 10 ГБ интернета на любые сервисы, безлиминые звонки на номера «МегаФона» в домашнем регионе, а на звонки на другие номера — 300 минут.
Бесплатным трафик будет при прослушивании музыки не только в сервисе BOOM, но и в Яндекс. Музыка, Zvooq, ВКонтакте Музыка, Apple Music, Radio Record, а также при ипользовании мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, ТамТам и видеосервиса «МегаФон. ТВ».