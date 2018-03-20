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В новой сборке Windows 10 браузером по умолчанию стал Edge
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В новой сборке Windows 10 браузером по умолчанию стал Edge 

SecurityLab.ru 8 часов назад
Фото: iguides.ru
Microsoft всеми силами пытается продвигать свой браузер Edge и, похоже, постепенно переходит все границы. В последней сборке Windows 10 (17623) для участников программы Windows Insider, выбравших опцию Skip Ahead, встроенный почтовый клиент открывает все ссылки в Edge, даже если пользователь выбрал по умолчанию другой браузер.
Как сообщается в блоге компании, данный шаг был сделан в интересах пользователей. «Для участников Windows Insider, выбравших опцию Skip Ahead, мы начинаем тестирование возможности открытия ссылок в почтовом приложении Windows через Microsoft Edge, обеспечивающий лучший, наиболее безопасный и надежный опыт работы с Windows 10 на всех устройствах», — сообщается в блоге Microsoft.
Согласно сообщению компании, «с такими встроенными функциями, как записки и Cortana, а также с быстрым доступом к сервисам SharePoint и OneDrive, Microsoft Edge делает вашу работу более продуктивной, организованной и творческой, экономя при этом заряд аккумулятора и обеспечивая безопасность».
По данным Netmarketshare, в настоящее время доля Edge на рынке браузеров для настольных ПК составляет лишь 4,99%, а на рынке всех браузеров, независимо от платформ и устройств, и того меньше — 2,03%. Что касается Windows 10, то работать с Edge предпочитают только 12,85% пользователей этой ОС. Свое предпочтение пользователи Windows 10 отдают Chrome (63,88%), несмотря на то, что браузер не поддерживается голосовым помощником Cortana и его нужно устанавливать отдельно.
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