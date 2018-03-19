Специалистам Mediaget удалось вовремя пресечь хакерскую атаку

7 марта хакеры, занимающиеся майнингом криптовалют, подвергли атаке одно из крупнейших торрентов-приложений для скачивания фильмов (второе в мире после BitTorrent), хорошо известное, в том числе и в России — ресурс Mediaget.com. Преступникам удалось взломать сервер, через который осуществляется обновление торрента и подсадить «тайного майнера» на компьютеры клиентов Mediaget, который начал активно поглощать ресурсы электронных устройств пользователей, сообщили представители торрент-ресурса.

Как говорят в компании Microsoft , сумевшей вовремя пресечь вторжение, если бы не квалифицированные действия их сотрудников, количество пострадавших по всему миру исчислялось бы миллионами.

Расчет преступников был прост и основывался на желании получить базовые физические ресурсы для расширения масштабов собственного бизнеса. В этой связи необходимо отметить, что для производства любой электронной валюты требуется две основных составляющих — компьютерной техники с мощными видеокартами и, как следствие, большого количества электроэнергии. Не случайно, наибольшее развитие майнинг получил именно в тех странах, где электричество по каким-то причинам стоит дешево и при этом нет перебоев с производством или поставкой компьютерных компонентов (например, в Исландии или Китае ). В свою очередь, клиенты торрентов пользуются ими в основном для того, чтобы иметь возможность смотреть видеоконтент. Чем выше его качество, тем продуктивнее должны быть видеокарты на персональных машинах. Кроме того, для скачивания фильмов требуется время, поэтому в момент, когда идет загрузка, никто свои компьютеры не отключают. То есть они оказываются совмещенными с глобальной сетью и в рабочем состоянии. Именно на эти особенности и рассчитывали кибермошенники, когда осуществляли атаки. Подсадив вирус, они получили в свое распоряжение тысячи компьютеров, которые совершенно бесплатно помогли им «намайнить крипты».

Проникновение было вовремя замечено на тех машинах, где стоял Windows Defender Antivirus, и атака была остановлена за считанные миллисекунды — зараженные версии были заблокированы. Отчет о технических подробностях проникновения служба безопасности Microsoft опубликовала на своей официальной странице. В свою очередь, представители Mediaget дали официальный комментарий специализированному ресурсу Torrentfreak, в котором также рассказали о подробностях хакерской атаки и заверили своих пользователей, что уязвимость найдена и закрыта специалистами компании Defence group. По заявлению Mediaget, больше последствий быть не должно. Конечно, только в том случае, если программа скачивается с официального сайта компании.

Компания Mediaget появилась в 2009 году благодаря небольшой группе разработчиков мечтающих сделать доступ к медиа контенту легким и понятным для всех. Созданный ими одноименный менеджер загрузок оказался настолько простым, что любой человек, даже не обладающий глубокими знаниями, может легко найти и скачать фильмы, игры или музыку. За годы работы были созданы мощные алгоритмы поиска, поддерживаемый в актуальном состоянии каталог контента, а также простой и понятный интерфейс. Мобильная версия Mediaget позволяет пользоваться всеми преимуществами программы и на Android устройствах.