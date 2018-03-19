Xiaomi выпускает стабильную версию MIUI 9.5

Завершив распространение MIUI 9 среди более чем 50 фирменных устройств, компания Xiaomi выпустила стабильную версию MIUI 9.5 с переработанным центром уведомлений. Обновление, которое будет распространяться постепенно, смогут загрузить владельцы почти всех смартфонов и планшетов, совместимых с «девяткой».

Апдейт, уже доступный для загрузки случайным пользователям, содержит в себе февральское обновление безопасности, новые рингтоны и обновленный центр уведомлений с возможностью отвечать на входящие сообщения, не открывая мессенджер. Данная функция будет доступна владельцам устройств на базе Android 7.0 Nougat и новее.

Также сообщается, что MIUI 9.5 будет включать функцию разделения экрана. Благодаря нововведению владельцы смартфонов на базе Android 6.0 Marshmallow смогут запускать одновременно два приложения в режиме Split Screen. По предварительным данным, такая возможность уже доступна на Redmi 3S/Prime и Redmi Note 3.

Обсудить нововведения MIUI 9.5 можно в официальном Telegram-чате AndroidInsider.ru.