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L`Oreal поможет выбрать косметику в приложении дополненной реальности
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L`Oreal поможет выбрать косметику в приложении дополненной реальности 

Sostav.ru 11 часов назад
Фото: Sostav.ru
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Французская компания L`Oreal сообщила о покупке канадской ModiFace -технологической компании, занимающейся разработками в области дополненной реальности и искусственного интеллекта.
Сделка соответствует стратегии L`Oreal по расширению возможностей использования цифровых технологий. В компании стремятся, чтобы ее косметические бренды улучшались благодаря инновационным технологиям.
ModiFace войдет в состав подразделения цифровых сервисов L’Oreal и продолжит заниматься разработкой и созданием новых цифровых сервисов. Среди разработок ModiFace приложения для виртуального тестирования косметических средств и 3D-макияжа, так называемые виртуальные примерочные, а также программы для диагностики состояния кожи. Объем сделки не раскрывается.
ModiFace позволит преобразить косметологическую индустрию за счет инновационных услуг. Она поможет нашим клиентам выбирать и пробовать новые продукты. Мы хотим стать первыми в области облуживания клиентов с учётом слияния опыта и инноваций, — сообщила директор L'Oreal по цифровым технологиям Любомира Роше.
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