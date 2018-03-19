«ВКонтакте» обзавелась приложением для знакомств

Независимые разработчики вместе с российской соцсетью «ВКонтакте» разработали приложение «Знакомства», которое позволяет находить пару среди подписчиков того или иного сообщества. Участники могут делиться информацией о себе, указывать пол и возраст, а также публиковать свои фотографии.

«Знакомства» работают по такому же принципу, что и Tinder: приглянувшуюся анкету можно «лайкнуть» или отклонить. Если анкеты из выбранного закончатся, пользователь может ознакомиться с профилями других людей, которые живут в его городе. В резульате, если с обеих сторон будут поставлены лайки, пользователям откроется чат, где они смогут пообщаться поближе.

По словам представителей «ВКонтакте», новая функция может быть добавлена в абсолютно любую группу. Платформа, благодаря которой можно включать приложения внутри групп, появилась в 2016 году. Официальный каталог включает более 30 приложений, а ежемесячно ими пользуются порядка 20 миллионов человек.