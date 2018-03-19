Создаем идеальные панорамы и объемные фото: лучшие способы

Идеальные панорамы и объемные снимки с охватом 360 градусов можно сделать даже на обычный смартфон. Достаточно установить специальное приложение и следовать нашим советам.

Google Street View: приложение для объемных фото

С помощью приложения Google Street View, которое бесплатно доступно для Android и iOS, можно создавать настоящие 360-градусные фотопанорамы. После установки приложения нажмите на оранжевую иконку камеры в правом нижнем углу. Здесь можно выбрать, хотите ли вы подключить приложение к профессиональной панорамной 360-градусной камере, импортировать 360-градусное фото или использовать камеру телефона.

Чтобы сделать объемный снимок, вам придется несколько раз повернуться вокруг своей оси, держа телефон под разными углами. Главное — следите за тем, чтобы у вас не закружилась голова.

Во время съемки панорамной фотографии приложение отображает оранжевые точки, на которых необходимо ориентировать камеру.

Сделав снимок, подождите немного, пока приложение его запишет. Секреты Android и iOS: на что способно приложение «Камера»

Если вы не хотите устанавливать приложение Google Street View, используйте стандартное приложение «Камера», которое есть на любом смартфоне с ОС Android или IOS. Стандартное приложение не позволит сделать настоящий 360-градусный снимок, так как такая съемка не включает в кадр области земли и неба, но результат все равно может получиться вполне достойным: Откройте приложение «Камера» и выберите режим «Панорама». После начала съемки на экране смартфона появится линия, вдоль которой необходимо перемещать устройство.

Чтобы сделать снимок с незаметными переходами, медленно поворачивайтесь вокруг своей оси. Как создать идеальную панораму?

Чтобы у вас всегда получались идеальные панорамный фото, не забывайте о двух важных факторах: Фотографируйте в спокойном окружении: лучше всего, если в кадр не попадут движущиеся люди или машины.

Создавайте панорамные снимки в условиях равномерного освещения, чтобы избежать резких переходов на готовой фотографии. Читайте также: Как выбрать объектив? Часть 1. Параметры

Как создать коллаж: топ-5 бесплатных фоторедакторов

Как снимать «туманные пейзажи» Фото: Google, pixabay.com