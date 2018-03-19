В Измайлове студенты сели за новые компьютеры

В институте гуманитарного образования и информационных технологий появилась новая компьютеризированная аудитория с современными компьютерами компании «Apple»

В ИГУМО совсем недавно модернизировано очередное пространство. Если в 2017-м году в институте появилась комфортная коворкинг-зона (место для отдыха, общения, подготовки к занятиям и пр.), то в текущем году в институте оборудована новая аудитория, в которой установлены компьютеры компании «Apple».

В новой аудитории установлен один большой стол, как это принято в коворкингах, популярных в ведущих западных вузах. Вокруг рабочей зоны имеется пространство для свободного перемещения по кабинету и общения друг с другом. Кроме того в аудитории предусмотрены и места для студентов, которые приходят со своими ноутбуками, а также оборудовано удобное рабочее пространство для преподавателя.