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В Измайлове студенты сели за новые компьютеры
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В Измайлове студенты сели за новые компьютеры 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В институте гуманитарного образования и информационных технологий появилась новая компьютеризированная аудитория с современными компьютерами компании «Apple».
В ИГУМО совсем недавно модернизировано очередное пространство. Если в 2017-м году в институте появилась комфортная коворкинг-зона (место для отдыха, общения, подготовки к занятиям и пр.), то в текущем году в институте оборудована новая аудитория, в которой установлены компьютеры компании «Apple».
В новой аудитории установлен один большой стол, как это принято в коворкингах, популярных в ведущих западных вузах. Вокруг рабочей зоны имеется пространство для свободного перемещения по кабинету и общения друг с другом. Кроме того в аудитории предусмотрены и места для студентов, которые приходят со своими ноутбуками, а также оборудовано удобное рабочее пространство для преподавателя.
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