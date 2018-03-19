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На ком лежит ответственность за вредоносное ПО в Google Play?
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На ком лежит ответственность за вредоносное ПО в Google Play? 

Android Insider 5 часов назад
Фото: Android Insider
В 2017 году количество вредоносных приложений, установленных на устройства под управлением Android, снизилось более чем в два раза благодаря активной работе искусственного интеллекта. С таким заявлением представители поискового гиганта выступили в своем блоге. По их словам, это очень высокий показатель, который в будущем будет только расти.
Сегодня системой Google Play Protect защищены более 2 миллиардов устройств начиная с версии Android 4.3, постоянно отслеживая злонамеренную активность. Глубокая интеграция с операционной системой и остальными сервисами Google позволяет одноименному антивирусу не только выявлять вредоносное ПО в Google Play, но и предугадывать его поведение на устройстве.
Несмотря на громкие заявления Google, реальность состоит о том, что поисковому гиганту и продвигаемому им ИИ, безусловно, есть куда расти. Об этом говорит широкое распространение приложений-майнеров, использующих смартфоны и планшеты для скрытой добычи криптовалют. Недавно в Google Play была обнаружена новая партия такого ПО, которая, впрочем, была своевременно удалена.
Обсудить эту и другие новости из мира Android можно в официальном Telegram-чате AndroidInsider.ru. Желающим узнать все о криптовалютах и блокчейне рекомендуем посетить дружественный ресурс 2bitcoins.ru.
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