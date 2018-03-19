Как стать невидимкой в Сети

Если коротко — то никогда там не появляться. Ни разу не зарегистрироваться в соцсети, не оставить комментария, не купить товара, не зайти на сайт. Или стереть свои следы из всех пабликов.

Как ни странно, можно максимально убрать из Интернета доказательства своего существования. Правда, придется проявлять особую осторожность, чтобы не проявиться снова. Есть ряд шагов, чтобы обеспечить полную онлайн-анонимность.

Все больше людей устают от цифровой жизни, и многие разработчики стали создавать соответствующие программы. Вы можете принять меры и убрать из Интернета следы своей личности. iCHIP.ru предлагает вам обсудить достоинства и недостатки различных методов, позволяющих обеспечить интернет-анонимность.

Удалить аккаунт

Когда мы видим подобную надпись на экране, то в голове часто автоматически включается сигнал тревоги. Но в данном случае это может пригодиться. В сущности, мы советуем удалить все аккаунты, от социальных сетей и интернет-магазинов до адресов электронной почты.

Это же очевидно: если вы не хотите, чтобы кто-то исследовал ваши привычки в Интернете, то вас не должно быть ни Вконтакте, ни на Одноклассниках. Любая регистрация в социальной сети, какой бы анонимной она ни была, должна исчезнуть.

Также существуют учетные записи, о которых вы и не думали. Так, Google Apple при облачных подключениях требуют регистрации для многих сервисов.

Для таких профилей существует инструмент AccountKiller. Ссылки для удаления аккаунта часто умышленно убираются подальше в меню настройки, это решение поможет быстро найти труднодоступные кнопки удаления учетных записей.

Используйте VPN Виртуальная частная сеть (virtual private network, VPN) защитит вашу частную жизнь, не заставляя отказываться от всевозможных приятностей и полезностей Интернета.

С помощью VPN можно скрывать не только местоположение, но и IP-адрес. Если вы не хотите, чтобы однажды ваш аккаунт взломали с целью получения частных данных, установите VPN — так вы обеспечите себе веб-серфинг, полностью закрытый от посторонних глаз.

Бесплатный сервис «убить всех»

Испытаев возможности AccountKiller, можно сходить в Google и попробовать найти себя. Скорее всего, вы заметите странное: личность стерта из Интернета, но личные данные остаются. Есть и другие сервисы типа «убить всех», призванные помочь усилить «сетевой иммунитет». И главное, бесплатные.

Deseat.me рекламируется как универсальный инструмент онлайн-самоуничтожения. Выражаясь элегантнее, это попытка «стереть следы своего присутствия в Интернете». Войдя в Mail.ru или Gmail, Deseat.me заглядывает глубоко в личные файлы с целью поиска всяческих подробностей, привязанных к почте. Затем сервис предоставляет прямые ссылки на удаление этих данных из открытого доступа.

Правда, при использовании Deseat.me приходится передать адрес электронной почты и пароль некоей компании «Ctrl Alt Deseat». Также стоит убедиться, что все аккаунты привязаны к одному адресу электронной почты — или сервис просто пропустит остальные профили.

Платные сервисы для «онлайн-самоубийства»

А если «лишние» данные создавали не вы? Оказывается, есть другой вариант, но за него придется заплатить. Как известно, веб-сайты могут собирать приватную информацию. Точнее, это делается постоянно, и полученные данные сравниваются с информацией, поступившей от других систем, чтобы предлагать вам «заточенную» лично под вас рекламу, а иногда продавать частную информацию.

Если это действительно важно, то за $129 в год сервис DeleteMe предлагает удалить ваше имя со всех сайтов брокеров. Владелец сервиса, компания Albine, утверждает, что не позволит нарушать вашу конфиденциальность весь год. Источник: TechRadar

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