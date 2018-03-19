Apple обяжут помочь в расследовании связей Трампа и российских спецслужб

Члены Палаты представителей США намерены обратиться к Apple за помощью в расследовании дела о связях действующего президента страны Дональда Трампа с российскими спецслужбами. Об этом сообщает The Intercept со ссылкой на меморандум, опубликованный на веб-сайте Конгресса (AppleInsider.ru ознакомился с документом).

Инициаторами идеи понуждения Apple к сотрудничеству исходит от представителей демократической партии. Вероятно, именно поэтому от компании не будут требовать предоставления доступа к переписке соратников действующего президента. Вместо этого планируется истребовать данные о фактах загрузки на iPhone членами команды Трампа приложений для шифрованного обмена сообщениями в период подготовки и ведения избирательной кампании.

На запрос журналистов The Intercept о дальнейших действиях компании ее представители подтвердили, что Apple действительно хранит данные о загрузках ПО со всех учетных записей Apple ID. Несмотря на это, в Купертино готовы поделиться имеющейся информацией исключительно после соответствующего постановления суда.

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