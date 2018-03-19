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РИА Новости снова лидирует по популярности в соцсетях
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РИА Новости снова лидирует по популярности в соцсетях 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Флагман медиагруппы «Россия сегодня» — РИА Новости — в феврале упрочил позицию в рейтинге популярности русскоязычных СМИ в социальных сетях, следует из исследования Brand Analytics. В феврале статьи РИА Новости в соцсетях пользователи публиковали более полумиллиона раз, что более чем в полтора раза превышает число цитат ближайшего участника рейтинга — Яндекс. Дзен.
В сотню популярных в соцсетях источников информации также вошел еще один ресурс МИА «Россия сегодня» — ИноСМИ, специализирующийся на переводных материалах из иностранных СМИ.
Доля цитируемости РИА Новости среди топ-100 площадок в соцсетях составила 6,1%, а индекс цитируемости — 561 288. В пятерку лидеров вместе с РИА Новости и Яндекс. Дзен (3,7% и 335 187) вошли RT на русском (3,5% и 234812), «Комсомольская правда» (2,9% и 260 341) и ТАСС (2,6% и 235 324). Доля конкретного издания — это процент от общей суммы цитирований всех материалов в рейтинге. Индекс — число ссылок на ресурс в социальных медиа за месяц.
"Что нам показывает рейтинг? Что растут платформы по дистрибуции контента, блогеры и те из СМИ, кто серьезно вкладывается в цифровую дистрибуцию. И все это — про востребованность персонализированного и авторского контента. И, конечно, про монетизацию, обеспечиваемую либо платформой, либо нативной рекламой, которую блогеры научились подавать так, что все оказались в выигрыше — блогеры пишут только о том, что попробовали сами и что не несет для них репутационных рисков. Читатели же получают проверенный, фактурный и креативно поданный материал.
Несмотря на то, что Дзен растет, в том числе, за счет контента других участников рейтинга, лидерство в Топ-100 продолжает удерживать РИА Новости, демонстрируя, как раз, эффективную дистрибуцию во все ключевые и новые социальные каналы, включая тот же Дзен, растущие Телеграм и Сториз в Инстаграме. В абсолютном выражении цитируемость в феврале выросла у многих источников, что говорит в целом о росте вовлеченности аудитории, однако планку роста в более чем 100 тысяч цитирований помимо Дзена преодолели только РИА Новости", — отметил коммерческий директор Brand Analytics Василий Черный.
Для расчета Рейтинга были обработаны 1 806 878 496 сообщений, опубликованных за месяц в социальных медиа. В сообщениях пользователями были использованы 2 315 114 447 ссылок на внешние ресурсы, в том числе 380 996 509 «коротких ссылок» (типа t.co, fb.me, goo.gl и др.). Источниками данных для анализа сообщений выступили популярные социальные сети и сервисы: ВКонтакте, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, G+, Мой Мир, а также блоги, форумы, новостные статьи и комментарии к ним, тематические сайты и группы обсуждений. Brand Analytics — лидирующая система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ, победитель конкурса аналитических систем 2017 года, организованного Аналитическим центром при Правительстве РФ, лидер по качеству среди систем мониторинга соцмедиа согласно рейтингу AdIndex 2016 и AdIndex 2017.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы «Россия сегодня». Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Его сайт — RIA.ru — читают свыше трех миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.
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