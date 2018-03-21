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Новые мини-ПК от Gigabyte получили процессоры Intel Gemini Lake
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Новые мини-ПК от Gigabyte получили процессоры Intel Gemini Lake 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания Gigabyte анонсировала очередных представителей семейства миниатюрных персональных компьютеров Brix — GB-BLCE-4105C и GB-BLCE-4000C. Модели отличаются только используемым процессором. В первом случае это двухъядерный Intel Celeron J4105 тактовой частотой 2,6 ГГц, во втором — четырехъядерный Celeron N4000 тактовой частотой 2,5 ГГц.
Мини-ПК можно оснастить одним модулем оперативной памяти объемом до 8 Гб и одним накопителем формата 2,5 дюйма. Набор портов включает три USB 3.0, USB-C, VGA, HDMI и Gigabit Ethernet. Габариты новинок составляют 56.22x103x116.52 мм. Имеется крепление VESA, что позволяет прикрепить мини-ПК к обратной стороне монитора или телевизора.
Источник: Gigabyte
Фото: Gigabyte Опрос: Вы когда-нибудь работали с мини-ПК? Да, понравилось Да, не понравилось Не работал Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: ViewSonic представила мини-ПК с 14-нанометровым процессором
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