Новое расширение для Chrome предотвращает атаки на основе JavaScript

Команда исследователей создала расширение для браузера Google Chrome, которое может блокировать атаки по сторонним каналам на основе кода JavaScript, позволяющие похитить данные из ОЗУ или ЦП компьютера. В настоящее время расширение, получившее название Chrome Zero, доступно только на портале GitHub.

Исследователи создали расширение для перезаписи и защиты функций, свойств и объектов JavaScript, которые часто используются вредоносным ПО, предназначенным для хищения данных ЦП или оперативной памяти.

По словам экспертов, в настоящее время существует одиннадцать основных типов атак по сторонним каналам, которые могут выполняться с помощью кода JavaScript, запущенного в браузере. Для каждой атаки необходим доступ к различным локальным данным и перед тем, как атаковать злоумышленники используют код JavaScript для хищения, восстановления и сбора необходимой информации.

После изучения каждого типа атак, исследователи идентифицировали пять основных категорий данных/функций, которые эксплуатируются в ходе атак по сторонним каналам: JS-восстанавливаемые адреса памяти, информация о точном времени, поддержка многопоточности браузера, данные, разделяемые между потоками кода JS, а также данные с датчиков устройства.

Расширение Chrome Zero работает перехватывая код JavaScript, который браузер Chrome выполняет, и переписывает определенные функции, свойства и объекты JavaScript в оболочке, нейтрализуя уязвимости, которые атака по сторонним каналам может попытаться проэксплуатировать.

Как заявили эксперты, несмотря на навязчивое поведение расширения, тесты показали минимальное влияние на производительность. Для его работы использовалось только 1,54% ресурсов, а задержка при загрузке страниц составила от 0,01064 до 0,08908 секунд — в зависимости от количества активированных функций защиты.

Исследователи также заявили, что Chrome Zero может заблокировать 50% уязвимостей нулевого дня в Chrome, обнаруженных с момента выпуска Chrome 49.

Поскольку расширение еще не доступно в интернет-магазине Chrome, пользователи могут установить его следующим образом: загрузить исходный код расширения с репозитория на GitHub, перейти на страницу управления расширениями Chrome (chrome://extensions), включить «Режим разработчика», нажать «Загрузить распакованное расширение» и выбрать папку «/chromezero», содержащую исходный код.

После загрузки и активации расширения пользователи могут выбрать желаемый уровень защиты.