Соцсети: поезд разрубил саратовца 

Трагедия произошла днем 19 марта в Саратове.
Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что на Сокурском тракте под товарный поезд попал человек. По предварительной информации, погибшим оказался мужчина.
«Сокурский тракт стоит. Человека разрубило поездом. Ищите пути объезда», — написал в одном из пабликов ВКонтакте пользователь Кирилл Ткачев.
Автор поста выложил в сеть несколько фото, на которых видна кровь и, судя по всему, останки либо одежда погибшего.
Пока официальных комментариев по данному факту нет.