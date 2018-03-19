Соцсети: поезд разрубил саратовца

Трагедия произошла днем 19 марта в Саратове

Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что на Сокурском тракте под товарный поезд попал человек. По предварительной информации, погибшим оказался мужчина.

«Сокурский тракт стоит. Человека разрубило поездом. Ищите пути объезда», — написал в одном из пабликов ВКонтакте пользователь Кирилл Ткачев.

Автор поста выложил в сеть несколько фото, на которых видна кровь и, судя по всему, останки либо одежда погибшего.

Пока официальных комментариев по данному факту нет.