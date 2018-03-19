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Соцсети: поезд разрубил саратовца
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Соцсети: поезд разрубил саратовца 

Новости Саратова 3 часа назад
Фото: Новости Саратова
Трагедия произошла днем 19 марта в Саратове.
Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что на Сокурском тракте под товарный поезд попал человек. По предварительной информации, погибшим оказался мужчина.
«Сокурский тракт стоит. Человека разрубило поездом. Ищите пути объезда», — написал в одном из пабликов ВКонтакте пользователь Кирилл Ткачев.
Автор поста выложил в сеть несколько фото, на которых видна кровь и, судя по всему, останки либо одежда погибшего.
Пока официальных комментариев по данному факту нет.
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