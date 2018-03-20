Google передаст данные о перемещениях своих пользователей полиции

Полицейское управление по городу Роли, Северная Каролина, при участии Google приступило к испытаниям инновационной техники поиска подозреваемых в совершении преступлений. В рамках новой инициативы тестируется возможность использования учетных записей Google для обнаружения всех людей, находившихся вблизи места преступления до, в и после момента его совершения.

Новая техника выявления подозреваемых использовалась полицией Северной Каролины при расследовании как минимум четырех преступлений, совершенных за последний год. Одно из них было раскрыто именно благодаря содействию Google. Единственная причина, почему правоохранители не применяют систему чаще, является необходимость получения санкции, которую вправе выдать только суд.

По своей сути система поиска подозреваемых, которую в англоязычных СМИ почему-то называют инновационной, существует достаточно давно. Чтобы убедиться в этом, запустите приложение «Google Карты», перейдите в контекстное меню и откройте вкладку «Хронология». Там вы сможете увидеть данные обо всех своих перемещениях по миру за любую дату с момента регистрации учетной записи.

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