Приложением «Парковки Москвы» пользуется 1,4 млн горожан

Приложением «Парковки Москвы» пользуется 1,4 млн москвичей и гостей столицы. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter «Московского паркинга».

Более 1,4 миллиона горожан регулярно пользуются приложением «

#Парковки_Москвы». По сравнению с 2015 годом число активных пользователей мобильного приложения увеличилось почти вдвое. Подробнее по ссылке: https://t.co/ZktszH4baA #город #авто #паркинг ФОТО: https://t.co/vzFJtlHIZY pic.twitter.com/UPNB5X3j1L

— Московский Паркинг (@parking_mos_ru)

March 16, 2018

«Приложение «Парковки Москвы » становится популярнее благодаря удобному интерфейсу и вводу дополнительных функций. Парковка оплачивается поминутно, остановить парковочную сессию можно в любой момент — неизрасходованные средства вернутся на счет. Приложение определяет местоположение автовладельца, номер и тариф ближайшей парковочной зоны, а также запоминает, где был припаркован автомобиль», — отметил заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

Отмечается, что данным приложением пользуется 82% столичных автолюбителей. Количество пользователей приложения «Парковки Москвы» с 2015 года увеличилось почти вдвое.

Фото © Гоша Бергал / Москва меняется

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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