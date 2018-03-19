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Приложением «Парковки Москвы» пользуется 1,4 млн горожан
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Приложением «Парковки Москвы» пользуется 1,4 млн горожан 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: Москва меняется
Приложением «Парковки Москвы» пользуется 1,4 млн москвичей и гостей столицы. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter «Московского паркинга».
Более 1,4 миллиона горожан регулярно пользуются приложением «
#Парковки_Москвы». По сравнению с 2015 годом число активных пользователей мобильного приложения увеличилось почти вдвое. Подробнее по ссылке: https://t.co/ZktszH4baA #город #авто #паркинг ФОТО: https://t.co/vzFJtlHIZY pic.twitter.com/UPNB5X3j1L
— Московский Паркинг (@parking_mos_ru)
March 16, 2018
«Приложение «Парковки Москвы» становится популярнее благодаря удобному интерфейсу и вводу дополнительных функций. Парковка оплачивается поминутно, остановить парковочную сессию можно в любой момент — неизрасходованные средства вернутся на счет. Приложение определяет местоположение автовладельца, номер и тариф ближайшей парковочной зоны, а также запоминает, где был припаркован автомобиль», — отметил заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Отмечается, что данным приложением пользуется 82% столичных автолюбителей. Количество пользователей приложения «Парковки Москвы» с 2015 года увеличилось почти вдвое.
Фото © Гоша Бергал / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Приложением «Парковки Москвы» пользуется 1,4 млн горожан появились сначала на Москва Меняется.
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