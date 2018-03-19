ViewSonic представила мини-ПК с 14-нанометровым процессором

Американская компания ViewSonic представила новый миниатюрный персональный компьютер NMP660 Chromebox. Устройство предназначено в первую очередь для образовательных и корпоративных целей. Новинка работает под управлением Chrome OS и благодаря сертификации GMS Google имеет мгновенный доступ ко всем приложениям Google Play Store. В основе мини-ПК лежит аппаратная платформа Intel Kaby Lake в лице 14-нанометрового двухъядерного процессора Celeron 3865U. Также имеется 4 Гб оперативной памяти формата DDR4 и флеш-накопитель объемом 32 Гб. Поддерживается воспроизведение 4K-контента. В компактном корпусе также нашлось место для модулей Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet, трех портов USB 3.0, двух USB 2.0, USB Type-C, HDMI, 3,5-миллиметрового аудиоразъема и слота для карт памяти microSD. Новинка оценена в $349. Начало продаж назначено на следующий месяц.

Источник: ViewSonic

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