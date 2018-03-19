Как Facebook устраивает за нами рекламную слежку

Скриншот видео Wall Street Journal

Вы хотите примерить туфли определенного размера в магазине — и в тот же вечер видите рекламу обувного бренда в Facebook. Супруга обращается к вам и просит посоветовать ей самые продвинутые весы — через 5 минут реклама весов «всплывает» в Instagram. Чихаете, а ваша мама рекомендует принять Sudafed? Встречайте объявление со знакомой упаковкой. Постойте, нас подслушивают?

Возможности Facebook давно стали поводом для разного рода домыслов. Зачастую пользователи социальной сети видят «слишком релевантную» рекламу, и на этой почве зарождаются теории заговоров. Журналисты неоднократно писали о жутковатых возможностях платформы, но сама компания не устает повторять, что не использует микрофон для получения ценной информации. Соответственно, разговоры пользователей не могут повлиять на содержание рекламного блока или новостной ленты.

Подобные слухи появляются регулярно. Вице-президент Facebook по рекламе Роб Голдман утверждает, что прослушка невозможна ни в одном из сервисов, принадлежащих соцсети. Тем не менее доказать обратное очень сложно, считает обозреватель The Guardian Алекс Херн. Ведь доступ к камере и микрофону запрашивают все приложения: Facebook, Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger. К тому же практики соцсети не критиковал только ленивый.

По мнению Херна, спекуляции вокруг рекламы на Facebook свидетельствуют о полном непонимании того, как работает алгоритмы таргетинга. Обычному пользователю трудно осмыслить, каким объемом информации владеет соцсеть. Это данные о действиях пользователя и его друзей, сведения от сайтов с кнопкой «Поделиться». Facebook может установить связь даже между людьми, которые не виделись с выпускного вечера, но сохранили контакт в телефонной книжке. А с проникновением искусственного интеллекта и «умных» помощников легче не станет: истории про зловещий смех Alexa, разработанной Amazon , лучшее тому доказательство.

Разобраться с принципом работы трекинга рекламы в Facebook и теориями заговора попыталась газета Wall Street Journal . Бывшие сотрудники компании и специалисты по рекламным технологиям в один голос заявили изданию, что подслушивание разговоров пользователей невозможно с технической и с юридической точек зрения.

Для загрузки и обработки такого количества данных может не хватить даже мощностей Агентства национальной безопасности США , уверен бывший менеджер Facebook по рекламному таргетингу Антонио Гарсиа Мартинез. Кроме того, соцсети потребовалось бы анализировать контекст сказанного, добавляет другой бывший сотрудник, Сэнди Паракилас.

Действительно, Facebook столько знает о нас, что удивляться точности рекламы не стоит. С одной стороны, можно кликнуть по ссылке «Почему я это вижу?» С другой стороны, стоит вспомнить, сколько данных мы сами оставляем онлайн и оффлайн. Идем в аптеку, покупаем носовые платки и средство от насморка. На кассе называем номер телефона, чтобы получить баллы на дисконтную карту.

Информация о покупке поступает в базу сторонних сервисов вроде Nielsen Catalina Solutions. Производитель лекарства покупает информацию об истории покупок и с помощью инструментов Facebook выстраивает цепочку: дисконтная карта — email — номер телефона — аккаунт в соцсети. Далее таргетинг на аудиторию 25−54, которая приобретала данный лекарственный препарат, и вы видите рекламу конкурирующего фармбренда.

Как избежать рекламной слежки?

Откажитесь от участия в программах лояльности или регистрируйте карту с неиспользуемыми email и номером телефона.

Ограничьте доступ приложению Facebook. Отключите геолокацию и очистите историю перемещений. Проверьте другие приложения и проделайте то же самое.

Зайдите в настройки телефона и запретите передачу рекламных идентификаторов (IDFA и других).

Отключите все опции в разделе «Реклама» в настройках Facebook. Удалите все интересы, присвоенные вам соцсетью. Установите расширения для браузера Ghostery или Privacy Badger.

Удалите профиль в Facebook и поселитесь в бункере.