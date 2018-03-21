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В Перми зафиксирован всплеск взломов аккаунтов в соцсетях
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В Перми зафиксирован всплеск взломов аккаунтов в соцсетях 

АиФ Пермь 3 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Злоумышленники начали рассылать всем контактам сообщения с просьбой отправить деньги.
В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что взломы происходили на прошлой неделе в течение двух-трёх дней. Злоумышленники получили доступ к списку друзей и начали рассылать сообщения с просьбой о переводе денег. Начальник отделения по раскрытию мошенничеств и дистанционных преступлений Управления уголовного розыска регионального МВД Роман Теплоухов рассказал, в Интернете много вредоносных программ и вирусов. Одна из их задач — кража логинов и паролей от электронной почты, соцсетей и так далее, которые хранятся в формах автозаполнения браузеров.
«К тому времени как антивирус идентифицирует программу как вредоносную, будет уже поздно. Эти формы уже уйдут на удалённый сервер. Злоумышленники формируют из них базу, которую потом распродают. Именно поэтому в Перми и был всплеск: кто-то приобрёл доступ к многим пермским аккаунтам, — пояснил Роман Теплоухов. — Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, когда некто от вашего имени начинает просить деньги у ваших друзей, регулярно меняйте пароли. Хотя бы одну цифру или букву в месяц. Злоумышленники воспользуются информацией о доступе на вашу страничку не сразу, а через некоторое время. Если пароль будет неактуальным, то и навредить вам и вашим знакомым они не смогут».
Тем, кто получает сообщения от друзей из соцсетей с просьбой перечислить деньги на телефон или карту, советуют информацию проверять. Проще всего позвонить человеку, от которого поступило сообщение.
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