Как скачать музыку из ВК: обзор плагинов для Firefox и Chrome

С конца 2017 года Вконтакте настойчиво пытается легализовать прослушивание музыки — за счет платной подписки в официальном приложении BOOM и ограничения фонового онлайн-проигрывания аудио. Однако, пользователи не сдаются и ищут способы скачать свои аудиоколлекции из социальной сети.

Большим ударом стало закрытие доступа к аудиозаписям ВК через публичный API социальной сети осенью прошлого года. Из-за этого перестали работать практически все сторонние приложения, ранее позволявшие прослушивать и скачивать музыку из ВК.

Но катастрофу успешно пережил целый класс приложений, рассчитанных на загрузку медиаконтента. В частности, это дополнения для браузеров, а конкретно — для Firefox и Chrome. Они выиграли за счет того, что не использовали для скачивания публичный интерфейс ВК, а опирались на возможности браузеров — в частности, на перехват прямых ссылок на проигрывание медиаконтента и передачу их встроенному менеджеру загрузок.

В этом материале рассмотрим несколько примеров «живучих» браузерных расширений для скачивания музыки из Вконтакте, которые продолжают успешно функционировать, несмотря на новые жесткие ограничения со стороны социальной сети.

FlashGot Браузер: Firefox

Дополнение FlashGot с формальной точки зрения является менеджером закачек. Оно не рассчитано конкретно на Вконтакте, а просто позволяет скачивать любой медиаконтент на любом сайте, перехватывая ссылки на проигрывание и передавая их различным менеджерам загрузок — как встроенному в Firefox, так и огромному количеству сторонних.

Расширение вполне легально устанавливается из коллекции дополнений Firefox, после чего в панели дополнений появляется его значок. Открываем страницу аудиозаписей ВК, запускаем нужный трек, нажимаем на значок, выбираем файлы из списка во всплывающем окне и загружаем. Минус: поскольку приложение является полноценным менеджером закачек, оно довольно-таки недружелюбно в плане интерфейса и имеет массу мелких настроек. Кроме того, список аудио ВК расширение обрабатывает не полностью.

MediaSave

Браузер: Chrome, Firefox

Еще одно расширение, которое позволяет скачивать медиаконтент с любого сайта, но, в отличие от предыдущего, ориентируется исключительно на аудиофайлы. Расширение официально существует в интернет-магазине Chrome и коллекции дополнений Firefox.

Использовать MediaSave очень просто — устанавливаем, заходим в записи ВК и включаем нужный трек. Появляется всплывающее окно, предлагающее немедленно его скачать. То есть, происходит примерно то же самое, что и в первом случае — перехват ссылки на проигрывание и передача ее встроенному менеджеру закачек браузера (сторонние не поддерживаются). Минус: позволяет скачивать исключительно по одному треку. Если в вашей коллекции несколько тысяч песен, придется повозиться. Кроме того, всплывающие окна при каждом запуске прослушивания музыки способны по-настоящему сводить с ума.

VkOpt

Браузер: Firefox, Chrome

Популярное дополнение, формально являющееся «оптимизатором интерфейса Вконтакте» и позволяющее делать с сайтом массу интересных вещей с точки зрения юзабилити. Например, скрывать надоедливый блок историй, добавлять «дизлайки» к записям или отображать рядом с датой рождения пользователя его знак зодиака.

Дополнение живет на отдельном сайте, откуда и устанавливается в браузер. В числе модификаций интерфейса VkOpt добавляет к аудиозаписям долгожданную кнопку «Скачать», выглядящую как стрелка.

Минус: не всем и не всегда нужна остальная функциональность оптимизатора (а ее очень и очень много). Кроме того, расширение устанавливается не из коллекции дополнений, а с сайта разработчика, поэтому злоумышленники то и дело пытаются «прикрыть» его названием зловредные вирусы.

DMV Браузер: Chrome

Download Music Vkontakte (DMV) — расширение для Chrome, непосредственно являющееся «качалкой» музыки из ВК. По понятным юридическим причинам, в магазине дополнений оно недоступно и загружается исключительно с сайта разработчика.

Пользоваться расширением просто: устанавливаем, автоматически открывается новая вкладка с вашими аудиозаписями Вконтакте. Запускаем понравившуюся песню и нажимаем на кнопку со стрелкой для скачивания. Минус: отдельная вкладка для работы расширения, да еще и наполненная ненужными вещами вроде формы для публикации музыки на своей стене, чата пользователей — и, разумеется, рекламой.

Чем еще скачивать музыку из ВК в 2018 году?

Как видно, новые ограничения на прослушивание и загрузку аудио Вконтакте можно обойти, и дополнения для Firefox и Chrome успешно это делают. Кроме того, загрузчики аудио и другого медиаконтента существуют и в форме десктопных и мобильных приложений. Среди первых можно выделить менеджер закачек VkMusic для Windows, среди вторых — DMV для Android, которое ведет себя не в пример лучше своего десктопного «собрата». Кроме того, закачка возможна вообще без установки каких-либо программ — через веб-сервисы вроде Audilka или KissVK.

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