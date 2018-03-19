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Почему бердчане не рассчитываются в автобусах банковскими картами
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Почему бердчане не рассчитываются в автобусах банковскими картами 

Все новости Новосибирской области 6 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Автобусы пяти маршрутов в Бердске теперь оснащены бесконтактной системой оплаты. Однако в транспорте по-прежнему есть кондуктор и сдача мелочью за проезд. По словам сотрудников, новый прибор используют редко, и в основном молодежь. Чтобы стать пользователем новой бесконтактной системы, просто приложить карточку недостаточно.
Оплатить проезд можно в одно касание: транспортной картой, банковской или же с помощью штрих-кода в телефоне. Однако если вы пользуется системой впервые, то предварительно необходимо зарегистрироваться в интернете. Иначе оплатить проезд не получится. На сайте разработчика нужно написать свой ключ, то есть номер карты или код телефона. Это бесплатно.
Системы безналичной оплаты — разработка российской компании. Они успешно обслуживают транспортную систему столицы — метро и МЦК. Теперь технологию внедрили в Бердске. По словам представителя компании, сейчас ведутся переговоры с другими транспортными предприятиями региона. Не исключено, что подобные аппараты скоро появятся и в Новосибирске.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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