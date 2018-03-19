Почему бердчане не рассчитываются в автобусах банковскими картами

Автобусы пяти маршрутов в Бердске теперь оснащены бесконтактной системой оплаты. Однако в транспорте по-прежнему есть кондуктор и сдача мелочью за проезд. По словам сотрудников, новый прибор используют редко, и в основном молодежь. Чтобы стать пользователем новой бесконтактной системы, просто приложить карточку недостаточно.

Оплатить проезд можно в одно касание: транспортной картой, банковской или же с помощью штрих-кода в телефоне. Однако если вы пользуется системой впервые, то предварительно необходимо зарегистрироваться в интернете. Иначе оплатить проезд не получится. На сайте разработчика нужно написать свой ключ, то есть номер карты или код телефона. Это бесплатно.

Системы безналичной оплаты — разработка российской компании. Они успешно обслуживают транспортную систему столицы — метро и МЦК. Теперь технологию внедрили в Бердске. По словам представителя компании, сейчас ведутся переговоры с другими транспортными предприятиями региона. Не исключено, что подобные аппараты скоро появятся и в Новосибирске