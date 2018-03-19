Хакеры могут использовать текстовые редакторы для повышения привилегий

Специалисты компании SafeBreach сообщают о том, что некоторые популярные текстовые редакторы могут быть использованы для повышения привилегий в системе. Разработчики этих программ на данный момент не планируют предпринимать какие-либо действия для устранения этой угрозы безопасности.

Некоторые текстовые редакторы позволяют пользователям запускать сторонний код и добавлять возможности приложения посредством расширений. Именно в этом эксперт видит проблему в безопасности.

Дор Азури (Dor Azouri), исследователь SafeBreach, проанализировал тестовые редакторы Sublime, Vim, Emacs, Gedit, pico и nano. По словам специалиста, лишь pico и nano безопасны, причиной этого являются как раз их ограниченные возможности.

Одна из проблем заключается в том, что пользователям, особенно на серверах Linux, часто может потребоваться использование текстовых редакторов с повышенными привилегиями. Если злоумышленник установит вредоносное расширение, он сможет добиться выполнения своего злонамеренного кода с повышенными привилегиями.

Чтобы успешно провести атаку, злоумышленнику сначала понадобится получить контроль над учетной записью пользователя со стандартным набором привилегий в системе. Этого можно достичь с помощью фишинга, социальной инженерии и других подобных методов. Далее в дело вступает обнаруженная экспертом SafeBreach уязвимость, которая поможет атакующему повысить привилегии злонамеренного кода в системе.

В зависимости от используемого редактора злоумышленник должен создать специальные скрипты или пакетные файлы и поместить их в определенные каталоги плагинов. В некоторых случаях атакующему, возможно, потребуется создать дополнительные файлы и включить расширения, чтобы атака успешно сработала, однако это не должно стать проблемой, учитывая, что у злоумышленника есть доступ к менее привилегированной учетной записи.

Например, в случае с Emacs киберпреступникам просто нужно добавить одну строку кода в файл «init.el», чтобы их код выполнялся при загрузке системы. Азури отметил, что для редактирования этого файла не нужны права root. В опубликованном SafeBreach отчете подробно описываются детали кибератак с использованием каждого проанализированного текстового редактора.

"Известны случаи, когда разработчики стороннего плагина, после того, как их продукт получит определенную популярность, снабжали обновления версий плагина вредоносным кодом. В других случаях злоумышленники получали доступ к коду плагина в результате взлома, после чего пользователям рассылались вредоносные обновления", — утверждает исследователь.

Разработчики текстовых редакторов, в которых была обнаружена проблема, сообщили, что не будут вносить никаких изменений в свои продукты, так как такого рода атака может использовать многие приложения, следовательно, выпущенные ими патчи не решат до конца проблему.