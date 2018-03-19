К Чемпионату мира в Екатеринбурге проведут интернет за 1,5 миллиона рублей

Во время Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге болельщики смогут воспользоваться бесплатным интернетом. Правда, доступен он будет не везде, об этом сообщает в понедельник, 19 марта, «АиФ-Урал»

На сайте госзакупок уже появился запрос котировок в электронной форме. Как указано в документации, подрядчик должен будет обеспечить доступ к интернету на территории «Екатеринбург Арены» для сотрудников и администрации стадиона, других служб, в том числе FIFA, а также иностранных и российских болельщиков. При этом Wi-Fi должен быть доступен как во время тестовых мероприятий, так и непосредственно во время самих матчей Чемпионата.

Беспроводной интернет подрядчик должен будет организовать с 1 апреля по 31 декабря 2018 года. В это время скорость передачи должна составлять 100 Мбит/с, а в период тестовых и основных матчей — не менее 10,5 Гбит/с. Предполагается, что Wi-Fi будет доступен круглосуточно.

При этом подрядчик также должен будет предоставить услуги сервиса и сбора статистики пользователей. Стоимость работ обойдется в 1,5 млн рублей.