Стали известны самые популярные приложения в России

Россияне в прошлом году потратили на приложения для смартфонов на 40% больше обычного. При этом самыми популярными приложениями стали мессенджер WhatsApp, VK от «ВКонтакте», мессенджер Viber.

В 2017 году россияне потратили около 500 млн долларов на мобильные приложения. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы сервиса App Annie.

В целом российские пользователи потратили на приложения для смартфонов на 40% больше, чем в 2016 году.

Отмечается, что большую часть загрузок занимают отечественные приложения, в частности VK от «ВКонтакте», приложения «Сбербанка» и «Юла» от Mail.ru Group . Однако на первом месте оказался мессенджер WhatsApp. Впервые в топ-20 популярных приложений в РФ вошло китайское ShareIt компании Lenovo. Оно позволяется обмениваться файлами по Wi-Fi.

По количеству загрузок приложений Россия уступила только Китаю , Индии, США Бразилии . Кроме того, компания выяснила, что в 2017 году на 10% выросло среднее время, которое ежедневно тратит российский пользователь на приложения и составило 139 минут.

По данным экспертов, рост расходов пользователей связан с тем, что пиратство постепенно уходит в небытие.