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Стали известны самые популярные приложения в России
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Стали известны самые популярные приложения в России 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: Oleksiy Maksymenko / imagebroker.com / Globallookpress
Россияне в прошлом году потратили на приложения для смартфонов на 40% больше обычного. При этом самыми популярными приложениями стали мессенджер WhatsApp, VK от «ВКонтакте», мессенджер Viber.
В 2017 году россияне потратили около 500 млн долларов на мобильные приложения. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы сервиса App Annie.
В целом российские пользователи потратили на приложения для смартфонов на 40% больше, чем в 2016 году.
Отмечается, что большую часть загрузок занимают отечественные приложения, в частности VK от «ВКонтакте», приложения «Сбербанка» и «Юла» от Mail.ru Group. Однако на первом месте оказался мессенджер WhatsApp. Впервые в топ-20 популярных приложений в РФ вошло китайское ShareIt компании Lenovo. Оно позволяется обмениваться файлами по Wi-Fi.
По количеству загрузок приложений Россия уступила только Китаю, Индии, США и Бразилии. Кроме того, компания выяснила, что в 2017 году на 10% выросло среднее время, которое ежедневно тратит российский пользователь на приложения и составило 139 минут.
По данным экспертов, рост расходов пользователей связан с тем, что пиратство постепенно уходит в небытие.
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 Ещё 10 источников 
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