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Вирус научился красть деньги через телефонные звонки
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Эксперты рассказали о вирусе, который перехватывает звонки для кражи денег 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / Geza Farkas
Новая версия вируса Fakebank, атакующего гаджеты на платформе Android, получила возможность перехватывать звонки пользователей в банки. Об этом пишут специалисты компании Symantec.
Отмечается, что вредоносная программа может работать как с исходящими, так и с входящими звонками. Когда пользователь зараженного смартфона совершает звонок в банк, вирус перенаправляет вызов на номер мошенников, которые могут использовать полученную информацию для кражи денег. Когда же злоумышленники сами связываются с жертвами, вирус маскирует их звонок под вызов из банка.
Эксперты советуют не устанавливать приложения из непроверенных источников и регулярно обновлять программное обеспечение.
Ранее сообщалось о появлении нового подслушивающего вируса RedDrop, который тайно записывает все происходящее вблизи устройства на диктофон, а затем выгружает аудио в интернет.
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