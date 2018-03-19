Роскомнадзор за год заблокировал почти 8 тысяч сайтов с пиратскими фильмами, сериалами, книгами, музыкой и играми

Роскомнадзор в 2017 году заблокировал почти 8 тысяч пиратских сайтов, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Речь идет о сайтах, которые размещают фильмы, сериалы, книги, музыку и компьютерные программы без разрешения правообладателей.

Как отмечают в ведомстве, больше половины из блокированных сайтов (65%) предлагали пиратскую кинопродукцию, и такие мены против них способствовали росту сборов кинотеатров. По данным Фонда кино, в прошлом году совокупный бокс-офис российского кинопроката вырос на 10,9% и составил 53,6 млрд рублей против 48,4 млрд в 2016 году. Выросла и посещаемость кинотеатров — на 11,4%.

Кроме 530 ресурсов, заблокированных на постоянной основе, был ограничен доступ к 459 «зеркалам» пиратских сайтов, пишут