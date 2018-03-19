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Роскомнадзор за год заблокировал почти 8 тысяч сайтов с пиратскими фильмами, сериалами, книгами, музыкой и играми
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Роскомнадзор за год заблокировал почти 8 тысяч сайтов с пиратскими фильмами, сериалами, книгами, музыкой и играми 

Newsru.com 12 часов назад
Фото: Newsru.com
Роскомнадзор в 2017 году заблокировал почти 8 тысяч пиратских сайтов, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Речь идет о сайтах, которые размещают фильмы, сериалы, книги, музыку и компьютерные программы без разрешения правообладателей.
Как отмечают в ведомстве, больше половины из блокированных сайтов (65%) предлагали пиратскую кинопродукцию, и такие мены против них способствовали росту сборов кинотеатров. По данным Фонда кино, в прошлом году совокупный бокс-офис российского кинопроката вырос на 10,9% и составил 53,6 млрд рублей против 48,4 млрд в 2016 году. Выросла и посещаемость кинотеатров — на 11,4%.
Кроме 530 ресурсов, заблокированных на постоянной основе, был ограничен доступ к 459 «зеркалам» пиратских сайтов, пишут
"Известия"
Федеральный закон о защите информации предусматривает ограничение доступа к пиратским интернет-ресурсам по решению суда. За многократные нарушения суд может заблокировать ресурс на постоянной основе. Однако в Минкультуры настаивают на необходимости постоянного совершенствования закона и разрабатывают внесудебный механизм блокировки нелегального контента, когда правообладатели будут обращаться по поводу блокировки пиратского ресурса напрямую в Роскомнадзор, минуя судебный этап.
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