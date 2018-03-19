Сайт «Национального общественного мониторинга» подвергся атаке из всех стран мира

Об этом заявила федеральный координатор «Национального общественного мониторинга» Елена Бабченкова . «Сейчас мы фиксируем атаки на сайт НОМ, и это атака, которая редко в принципе встречается. Такой атаки мы никогда не видели. Фиксируется атака из всех стран мира кроме России , и одновременно используются все известные виды атак», — цитирует Бабченкову РИА Новости

По её словам, речь идёт о попытке сделать сайт недоступным, но пока он её выдерживает.

Она отметила, что хакерами используются, как DDOS-атаки, так и незнакомые НОМ технологии.

Ранее стало известно, что сайт ЦИК в день выборов подвергся хакерской атаке с IP-адресов из 15 стран.

18 марта в России состоялись президентские выборы.