Владельцам Android угрожает новый вирус

Вредоносная программа Fakebank, угрожающая смартфонам на платформе Android, научилась перехватывать звонки пользователей в банки. Об этом сообщается на сайте компании Symantec.

Когда пользователь заражённого смартфона начинает звонить в банк, программа перенаправляет вызов на мошенников. Так злоумышленники собирают информацию о финансах пользователя и получают возможность использовать эти данные для кражи денег.

Fakebank также может работать с исходящими вызовами, маскируя звонок мошенников под вызов из банка.