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Владельцам Android угрожает новый вирус
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Владельцам Android угрожает новый вирус 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Вредоносная программа Fakebank, угрожающая смартфонам на платформе Android, научилась перехватывать звонки пользователей в банки. Об этом сообщается на сайте компании Symantec.
Когда пользователь заражённого смартфона начинает звонить в банк, программа перенаправляет вызов на мошенников. Так злоумышленники собирают информацию о финансах пользователя и получают возможность использовать эти данные для кражи денег.
Fakebank также может работать с исходящими вызовами, маскируя звонок мошенников под вызов из банка.
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