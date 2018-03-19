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Обнаружен крадущий деньги вирус для Android
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Обнаружен крадущий деньги через телефонные звонки вирус для Android 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Soe Zeya Tun / Reuters
Специалисты в области кибербезопасности обнаружили обновленный вариант опасного программного обеспечения FakeBank, которое способно перехватывать телефонные звонки жертв. Об этом сообщается в отчете компании Symantec.
Новая конфигурация вредного ПО переключает телефонные звонки пользователей по номерам банков на мошенников. Злоумышленники собирают информацию о финансах жертвы и далее используют ее по своему усмотрению. При этом FakeBank может внедряться в смартфон жертвы и, анализируя данные о банковских приложениях пользователя, совершать любые операции под видом финансовой организации.
Более ранние модификации вредного ПО подделывали изображения входа в мобильное приложение той или иной организации. Помимо этого, FakeBank мог сохранять дееспособность даже на неактивном гаджете. Эту Android-угрозу не раз называли самой «креативной» на рынке вирусов.
Согласно наблюдениям экспертов, пока обновленный вариант трояна активен только на территории азиатского региона. Он распространяется через сторонние магазины приложений и ссылки в социальных сетях.
Специалисты в области кибербезопасности советуют пользователям уделять особое внимание приложениям на своих Android-гаджетах и их доступу к личной информации. Особенному анализу следует подвергнуть адекватность требований приложений по использованию данных.
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