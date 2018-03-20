«Яндекс. Такси» планирует начать обучение английскому языку водителей таксопарков-партнеров перед ЧМ-2018

Проект по обучению водителей таксопарков, сотрудничающих с сервисом «Яндекс. Такси», основам владения английским языком может быть запущен в рамках подготовки таксистов к работе во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе «Яндекс. Такси».

«Мы вместе с таксопарками-партнерами работаем над проектом обучения водителей базовым основам владения английским, чтобы они могли объясниться с пассажиром. Подробнее о проекте расскажем позже», — сообщили в пресс-службе «Яндекс. Такси»

При этом сервис Uber, который в России и ряде стран СНГ вошел в объединенную компанию с сервисом «Яндекс. Такси», как отметил его представитель, на данный момент не планирует обучение водителей иностранным языкам для общения с пассажирами.

«У иностранцев, как правило, не возникает сложностей с пользованием Uber за пределами своей страны. Знакомый и дружественный интерфейс приложения на родном языке позволяет выбрать пункт назначения, пользователи могут видеть, где в данный момент находится водитель и сколько времени ему осталось ехать. Uber также оповещает пользователей, когда водитель подъезжает. Таким образом, пользователям не приходится связываться с водителем, чтобы найти автомобиль. Это практически исключает возможность возникновения недопониманий между пользователем и водителем», — пояснил представитель Uber в России и странах СНГ.

Ранее столичные власти запустили курсы по изучению иностранных языков для сотрудников сферы услуг, в том числе водителей такси, в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 г.