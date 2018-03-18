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Программу Cambridge Analytica для манипуляций предрассудками написал веган-гей из Канады
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Программу Cambridge Analytica для манипуляций предрассудками написал веган-гей из Канады 

Русская Семерка 2 часа назад
Фото: Русская Семерка
Разработчиком программного обеспечения Cambridge Analytica оказался 26-летний вегетарианец-гомосексуалист из Канады Кристофер Уайли. Молодой человек написал код, который собрал информацию пользователей Facebook, систематизировал и обрабатывал таким образом, чтобы знать, на каких его предпочтениях или страхах можно играть.
Ходят слухи, что избрание Трампа президентом и выбор людей в сторону отсоединения Великобритании от Евросоюза — тоже не обошлось без манипуляций опасным кодом.
“Мы использовали Facebook, чтобы собрать миллионы профилей людей. ” — рассказал Уилл The Guardian. — «И построили модели, чтобы использовать то, что мы знаем о них, и нацелить их внутренних демонов. В этом и заключалась основа всей компании.»
Напомним, ранее разразился скандал, когда стало известно, что фирма Cambridge Analytica незаконно собрала и передала в администрацию Трампа данные о около 50 миллионах пользователей Facebook.
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