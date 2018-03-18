Создаем быстрые клавиши для запуска приложений на macOS

Многие пользователи не догадываются, какие обширные возможности предоставляет такой мощный инструмент, как Automator. На первый взгляд программа достаточно сложна в освоении, однако разобравшись, можно увидеть, что управление происходит довольно интуитивно и наглядно.

Большой плюс в том, что для создания скриптов в Automator не требуются знания языков программирования, поскольку все действия выполняются в графической среде. В этом материале мы разберем процесс создания горячих клавиш для запуска определенных приложений.

Для чего это нужно?

Например, для запуска необходимых приложений при работе в полноэкранном режиме. Более того, запуск с помощью горячих клавиш гораздо быстрее любого другого способа.

Приступим. Первым делом нужно создать действие в Automator.

Запускаем Finder — Приложения и находим там Automator.

При запуске программа нам предложит на выбор несколько сценариев для дальнейшей работы. Выбираем «Служба».

После создания в правом окне находим «Служба получает выбранное». Указываем в выпадающем списке: < нет входных данных>

В группе, где указаны сценарии использования, выбираем «Запустить программу».

В правой части появится новый сценарий, выбираем нужную нам программу.

Сохраняем службу: Файл –> Сохранить. Указываем название службы (любое, но желательно сохранять в виде «Запуск программы iTunes» для большего удобства).

Все необходимые действия мы провели, Automator можно закрыть. Следующий шаг — назначаем горячие клавиши для запуска.

Теперь, когда все приготовления завершены, осталось дело за малым — назначить комбинацию:

Запускаем Системные настройки -> Клавиатура -> Сочетания клавиш. Здесь выбираем в боковой панели «Службы».

В этом списке находим «Основные». В этом разделе будет наша служба.

Назначаем комбинацию клавиш, которая будет запускать наше приложение. Очень важно указать сочетание, которое еще не используется другими приложениями.

Пробуем наш шорткат, если все сделано правильно — должно запуститься наше приложение, которые мы назначили.