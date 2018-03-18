Snapchat предложил избить Рианну

Недавно приложение Snapchat опубликовало опрос среди пользователей: «Вы бы хотели ударить Рианну» или «Удар Криса Брауна ?». И может быть пост ушел бы небытие, но пользователи заметили в этом явную отсылку к скандалу 2009 года. Напомним, что 8 лет назад Рианна была избита своим экс-бойфрендом Крисом Брауном. Певец подтвердил это и взял всю вину за тот инцидент на себя.

На этот раз Рианна тоже не стала молчать и сделала запись в своём Instagramm:

“Что ж, Snapchat, ты конечно, не моё любимое приложение… но нельзя же быть таким тупым. Ты делаешь шутку из таких серьёзных вещей, как домашнее насилие. Позор!” Создатели приложения уверяют BBC, что мало того, что не имеют отношения к скандальному объявлению, но и просто не заметили как оно попало в общий доступ.

Мобильное приложение Snapchat позволяет пользователю обмениваться сообщениями и выкладывать небольшие посты с прикреплением мультимедиа файлов.