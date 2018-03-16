На портале госуслуг зарегистрированы около 1,5 млн нижегородцев 

По данным на март 2018 года на портале госуслуг зарегистрирован 1 477 051 житель Нижегородской области, что составляет 53,5% от численности населения региона.
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в министерстве информационных технологий и связи региона.
Всего по данным министерства, с начала года регистрацию прошли 121 432 нижегородца. При этом с 31 января по 12 марта более 36 тысяч пользователей зарегистрировалась на портале госуслуг для того, чтобы воспользоваться сервисом «Выбор избирательного участка на выборах президента Российской Федерации».
Напомним, что в настоящее время на портале представлена информация о порядке получения свыше 2,6 тысяч услуг.