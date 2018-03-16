На портале госуслуг зарегистрированы около 1,5 млн нижегородцев

По данным на март 2018 года на портале госуслуг зарегистрирован 1 477 051 житель Нижегородской области , что составляет 53,5% от численности населения региона.

Всего по данным министерства, с начала года регистрацию прошли 121 432 нижегородца. При этом с 31 января по 12 марта более 36 тысяч пользователей зарегистрировалась на портале госуслуг для того, чтобы воспользоваться сервисом «Выбор избирательного участка на выборах президента Российской Федерации».

Напомним, что в настоящее время на портале представлена информация о порядке получения свыше 2,6 тысяч услуг.