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Владелец Tinder подал в суд на дейтинг-сервис Bumble. Компании поспорили из-за свайпа
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Владелец Tinder подал в суд на дейтинг-сервис Bumble. Компании поспорили из-за свайпа 

Inc. 8 часов назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Компания Match Group, владеющая сервисом знакомств Tinder, подала в суд на своего конкурента — дейтинг-сервис Bumble. В иске сказано, что Bumble нарушила патентные права, сообщает Recode.
Match Group считает, что стартап нарушил два патента Tinder. Один из них описывает механизм свайпа, который позволяет выбирать понравившихся пользователей и продолжать общение с ними. Также Bumble якобы украл «конфиденциальную информацию» о функции, позволяющей пользователю вернуться назад, если он случайно «смахнул» понравившийся профиль.
Bumble
Tinder
По версии Match Group, информацию украли топ-менеджеры Bumble Крис Гулчински и Сара Мик, которые ранее работали в Tinder. После ухода оттуда они основали собственный стартап. В Bumble пока никак не прокомментировали иск. В Match Group изданию сообщили, что компания намерена защищать интеллектуальную собственность.
представитель match group
«Match Group инвестировала значительные ресурсы и творческий опыт в развитие продуктов, которые являются передовыми в отрасли. Мы стремимся защитить интеллектуальную собственность и проприетарные данные, которые определяют суть нашего бизнеса».
Recode отмечает, что иск может быть попыткой давления на стартап со стороны Match Group. Прошлым летом компания собиралась купить стартап и предложила владельцам $450 млн, но те не согласились. «Самый простой способ решить проблему с таким иском — стать частью компании, которая владеет патентом», — пишет издание. По информации источников Recode, Match Group по-прежнему заинтересована в покупке Bumble.
Bumble отличается от конкурентов тем, что приложение ориентировано на женщин: только пользователи женского пола могут писать первыми. В феврале Tinder пообещал внедрить похожую функцию и позволить девушкам решать, могут ли мужчины писать первыми.
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