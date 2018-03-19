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Сайт НОМ выдерживает необычную атаку из-за рубежа
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Сайт НОМ выдерживает необычную атаку из-за рубежа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Сайт "Национального общественного мониторинга" (НОМ) на данный момент выдерживает необычную атаку из-за рубежа, совмещающую все известные виды атак, сообщила РИА Новости сопредседатель общественного движения "Россия выбирает" и федеральный координатор "Национального общественного мониторинга" Елена Бабченкова.
"Сейчас мы фиксируем атаки на сайт НОМ, и это атака, которая редко в принципе встречается. Такой атаки мы никогда не видели. Фиксируется атака из всех стран мира кроме России, и одновременно используются все известные виды атак", — сказала Бабченкова.
Она уточнила, что атака направлена на то, чтобы сделать сайт недоступным, но пока он ее выдерживает. По словам Бабченковой, она совмещает как DDOS-атаки, так и незнакомые НОМ технологии.
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