Сайт НОМ выдерживает необычную атаку из-за рубежа

"Сейчас мы фиксируем атаки на сайт НОМ, и это атака, которая редко в принципе встречается. Такой атаки мы никогда не видели. Фиксируется атака из всех стран мира кроме России, и одновременно используются все известные виды атак", — сказала Бабченкова. Сайт "Национального общественного мониторинга" (НОМ) на данный момент выдерживает необычную атаку из-за рубежа, совмещающую все известные виды атак, сообщила РИА Новости сопредседатель общественного движения " Россия выбирает" и федеральный координатор "Национального общественного мониторинга" Елена Бабченкова

Она уточнила, что атака направлена на то, чтобы сделать сайт недоступным, но пока он ее выдерживает. По словам Бабченковой, она совмещает как DDOS-атаки, так и незнакомые НОМ технологии.