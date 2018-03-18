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PayPal опровергла сообщения о запрете использования криптовалют
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PayPal опровергла сообщения о запрете использования криптовалют 

BitCryptoNews 10 часов назад
Фото: BitCryptoNews
На электронный адрес пользователей PayPal пришли письма, в которых сообщается, что криптовалюта запрещена для использования внутри сети. Отправители писем до сих пор неизвестны.
Письма оказались поддельными, о чем свидетельствуют многочисленные источники, а также официальная техподдержка. Компания PayPal расследует дело и намерена узнать, как хакеры получили доступ к адресам пользователей.
Представители PayPal отметили, что они не запрещают криптовалюту. В «Политике Использования», опубликованной на сайте, нет информации об ограничении криптовалюты. Стоит отметить, что платежная система PayPal, наоборот, поддерживает развитие биткойна и блокчейна.
Ранее мы писали, что PayPal ускорит транзакции криптовалют.
фото: PayPal
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