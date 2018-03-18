Стартап Tamoco создал систему для отслеживания 100 миллионов владельцев смартфонов

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Стартап Tamoco, созданный предпринимателем Сэмом Амрани, использует сложную систему датчиков для отслеживания передвижений 100 млн владельцев смартфонов. Данные он продает рекламодателям, пишет Wired.

Система Tamoco включает в себя 1,1 миллиарда «датчиков близости», позволяющих отследить передвижения владельцев смартфонов практически в любом месте. Она фиксирует их походы в бары, кофейни и даже на вокзалы. Все, что для этого нужно — точка Wi-Fi, контролируемая BT, Virgin Media или Sky’s The Cloud, крупнейшими британскими провайдерами.

«Компании делали это годами: они отслеживали, что делали люди, пока сидели на сайте 20 минут, знали, что они добавили в свою корзину. Но в реальном мире такого пока не было», — объясняет Амрани. Его стартап использует для отслеживания сигналы Wi-Fi-датчиков, Bluetooth-маячков, GPS и QR-коды. Даже такие данные, как тип устройства, уровень заряда батареи и время работы смартфона, позволяют узнать о владельце больше.

Если раньше пользователь повсюду видел онлайн-рекламу пальто, которое он рассматривал на странице интернет-магазина, теперь он может увидеть рекламный баннер с диваном, на котором он сидел в торговом центре. «Так и будет, если вы делали это дольше пяти минут», — говорит предприниматель.

Tamoco заключил партнерство с разработчиками сотни мобильных приложений чтобы получать данные о владельцах гаджетов. Чаще всего это популярные приложения с большим количеством пользователей, но маленьким доходом: например, игры, оффлайн-карты или приложения для поиска онлайн-скидок и акций. Когда пользователь устанавливает такое приложение и соглашается с условиями пользовательского соглашения, он начинает делиться информацией о себе с Tamoco. Данные стартап продает брендам, которые используют их для таргетинга рекламы.

Когда-то Амрани и его коллега Дэниел Энджел работали в компании Orange. Там они задумались о том, что геолокационные данные и их отслеживание могут иметь огромный потенциал, но руководство посчитало их идеи неинтересными. В 2012 году партнеры основали Tamoco: поначалу они просто наклеивали QR-коды на все подряд, от афиш до подстаканников в пивных барах. В 2016 году они наняли нового CEO Рун Бромера и решили сосредоточиться на датчиках.

Амрани утверждает, что такая «слежка» не нарушает приватности, и все данные остаются полностью анонимными. По его словам, это помогает пользователям видеть более подходящую для них рекламу. Исследователь кибербезопасности из Имперского колледжа Лондон Ив-Александр де Монтойе указывает, что анонимность в таком случае невозможна: все данные привязаны к уникальному рекламному ID.

ив-александр де монтойе

исследователь кибербезопасности

«Если там нет вашего имени, это не значит, что вас невозможно идентифицировать. У вас есть база данных с уникальным рекламным идентификатором человека, который использует определенное количество приложений. Он постоянно перемещается по городу и вы следите за этим в течение длительного времени. Вероятно, для меня не слишком сложно будет выяснить, какой из этих идентификаторов принадлежит вам».

Датчики не являются на 100% надежными: с их помощью приложение не сможет понять, покупаете ли вы еду на улице или просто остановились, чтобы покурить. Но если Tamoco «напичкает» ваш район такими датчиками, стартап сможет отследить все ваши движения и действия. По словам Амрани, сейчас геолокационными датчиками оснащен каждый бар и паб в Великобритании . «Думаю, такая система установлена уже в каждом баре мира — в 1,4 миллиона локаций», — говорит он.

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Wired указывает, что владелец смартфона может отключить рекламный ID, если его не устраивает такое пристальное внимание со стороны компаний. Владельцам iPhone достаточно зайти в «Настройки», «Конфиденциальность», «Реклама» и выбрать «Ограничение трекинга». Чтобы отключить его на Android, нужно зайти в «Настройки», Google, «Реклама», а затем выбрать «Отключить персонализацию рекламы».

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