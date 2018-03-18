Крупная аналитическая компания собрала данные 50 млн пользователей Facebook

Компания Facebook заблокировала страницу крупной аналитической фирмы Cambridge Analytica, объяснив данный шаг нарушением политики конфиденциальности соцсети. В частности, фирма занималась сбором данных об избирателях в США для создания мощного программного обеспечения, способного прогнозировать и влиять на результаты выборов.

По данным издания Mirror, компания собрала данные 50 млн пользователей и передала их третьим лицам для разработки алгоритмов, позволяющих манипулировать избирателями.

Как заявили представители Facebook, сбор данных не был противозаконным и осуществлялся с помощью приложения thisisyourdigitallife, которое позиционировалось как программа для исследований, разработанная психологами. Однако, передача данных третьим лицам является нарушением политики конфиденицальности Facebook.

«В 2015 году нам стало известно, что профессор психологии Александр Коган (Aleksandr Kogan) лгал нам и нарушал нашу политику, передавая данные с приложения, использующего данные пользователей Facebook, компании Cambridge Analytica, которая работает с политиками, правительствами и военными по всему миру. Он также передавал данные Кристоферу Вайли (Christopher Wylie) из компании Eunoia Technologies», — заявили представители Facebook.

В 2015 году приложение было удалено из соцсети, а представители Facebook потребовали уничтожить всю собранную информацию.

«Несколько дней назад мы получили сообщения о том, что вопреки заверениям не все данные были удалены. Мы активно выясняем, точны ли данные сообщения. Если это так, то это еще одно недопустимое нарушение доверия и обязательств, которые они взяли на себя. Мы блокируем страницы компаний SCL/Cambridge Analytica, а также Вайли и Когана до получения дополнительной информации», — добавили в соцсети.