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Бесплатный шутер PUBG Mobile
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Бесплатный шутер PUBG Mobile 

The Village 2 часа назад
Китайский холдинг Tencent и студия PUBG Corp. объявили о международном запуске мобильной версии онлайн-шутера PlayerUnknownʼs Battlegrounds. Приложение уже можно скачать на iOS и Android. Возможность играть с владельцами компьютеров и консолей в приложение не добавили, но масштаб оригинала сохранился. Игрокам доступна одна карта 8 на 8 километров со 100 пользователями на уровне, но с урезанной графикой. В отличие от основной версии PUBG Mobile бесплатна для загрузки. Для ее установки потребуется как минимум iOS 9 или Android 4.3, а также 900 мегабайт свободной памяти. Оригинальная PUBG работает только на Windows. Согласно статистике Steam, максимальное количество человек, одновременно играющих в PUBG, составляет около 1,5 миллиона человек. Источник: представители PUBG
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